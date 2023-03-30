Karabük'te toplanan yardımlarla Hatay'da 150 konteynerlik mahalle kuruluyor

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hassa'da 150 konteynerden oluşacak "Karabük Konteyner Mahallesi"nin kurulum çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda altyapı çalışmaları biten mahallede, yapımı tamamlanan konteynerlerin belirlenen alana yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Süreç tamamlandığında geçici barınma merkezimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla her türlü imkan sağlanacak. Hassa halkının yanındayız ve dayanışma içinde bu zor günleri hep birlikte atlatacağız." ifadeleri kullanıldı.