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27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:26:00

Karabük'te sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü

Kaynak: İHA

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Karabük'ün Eflani ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası dereler taştı, yolları su bastı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Bostancı Köyü Avdal ve Karagöz mahallelerinde dere taştı, yollar göle döndü.

Karagöz Mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Etiketler : Karabük sağanak Eflani ilçesi
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