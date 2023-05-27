Karabük'te sağanak: Dere taştı, yollar göle döndü
Kaynak: İHA
Karabük'ün Eflani ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası dereler taştı, yolları su bastı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Bostancı Köyü Avdal ve Karagöz mahallelerinde dere taştı, yollar göle döndü.
Karagöz Mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
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