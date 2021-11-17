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17 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 10:00:00

Karabağ zaferi film oluyor

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Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği Şuşa'nın kurtuluş günü beyazperdeye taşınıyor. Başrolünde Ozan Akbaba'nın yer alacağı yapımın hazırlıkları başladı.

Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği Şuşa'nın kurtuluş günü beyazperdeye taşınıyor. Başrolünde Ozan Akbaba'nın yer alacağı yapımın hazırlıkları başladı.

Şuşa'nın kurtuluşu film oluyor. Yapımcı Müşvik Guluzade, oyuncu Ozan Akbaba'yla birlikte 30 yıllık Ermenistan işgalinin son verildiği Azerbaycan'ın tarih ve kültür simgelerinden olan Şuşa'ya gitti. Başrolünde Akbaba'nın yer alacağı Karabağ zaferini anlatacak olan sinema filmlerinin hazırlıkları için başta Kültür Başkenti Şuşa olmak üzere pek çok ili gezdiler. Kod adı 'Karabağ' olan filmin 2022 yazında sete çıkarak kamera karşısına geçmesi bekleniyor. Azerbaycan, yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü 1 yıl önce kurtardı. 44 günde gelen zafer, 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşma ile tescil edilmişti.

Etiketler : Karabağ zaferi film oluyor Şuşa Ozan Akbaba Ermenistan işgali Müşvik Guluzade
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