Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu Basın Ekspres Yolu'nda Mahmutbey kavşağından Çobançeşme kavşağına gidiş istikametindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımı arasında yer alan Cengizhan Mahallesi katılım kolundaki yol yapım, Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Çamlıca mevki) yol yapım, Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karapürçek-Havalimanı kavşakları 10-11. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü yan yol ve katılım kolu trafiğe kapatılarak ulaşım diğer kavşak kollarından gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometreleri arasındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle Nevşehir yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma Aksaray yönünden kontrollü olarak izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 49-50. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Ergani yolunun 20-22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeride yönlendiriliyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometreleri arasında yer alan Reşat Baysal mevkisindeki Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.