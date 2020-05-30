  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, koronayla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:47:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:47:00

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kaynak: AA

ABONE OL

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı Kavşağı-Konya Kavşağı arasında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Manisa-İzmir yolunun Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa tarafında bulunan bağlantı yolunda (Eski Manisa Yolu) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Trafik tünel içinden gerçekleştiriliyor. Tünel içinden geçmesi mümkün olmayan tehlikeli madde taşıyan araçlar ve gabarisi yüksek olan araçlar İzmir-Turgutlu yoluna yönlendiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20'nci kilometreleri arasında bulunan T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerinde sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Refahiye-İliç yolunun 22-52'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 61-63'üncü kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-14'üncü kilometreleri arasında üst yapı yenileme ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER