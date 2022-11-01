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"Kara Şimsek" İstanbul'da
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01 Kasım 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 15:00:00

"Kara Şimsek" İstanbul'da

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Dünya genelinde izlenme rekorları kıran ve 1980'li yılların unutulmaz kahramanı Kara Şimşek, İstanbul'da gerçekleştirilen bir fuarda sergilendi. Vatandaşlar efsane dizinin ana karakteri olan Kit'le fotoğraf çektirdi.

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran ve 1980'li yılların unutulmaz kahramanı Kara Şimşek, İstanbul'da gerçekleştirilen bir fuarda sergilendi. Vatandaşlar efsane dizinin ana karakteri olan Kit'le fotoğraf çektirdi.

Kara Şimşek'i İstanbul'a getirerek binlerce vatandaşın çocukluk kahramanlarıyla buluşmasına vesile olan ünlü iş adamı Servet Yardımcı, "Aileler çocuklarıyla birlikte gelip, Kit'in ne olduğunu anlatıyor. Duygulanıyorlar" dedi.

Etiketler : Kara Şimşek İstanbul Kit
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