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27 Ocak 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 17:30:00

Kara sevdalı adam

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Bursa Gürsu'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada izlenme rekoru kıran Ertan Kalktık, bu kez de yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti.

Bursa Gürsu'da 7 yıl önce kardan yaptığı gelinle evlenip, sosyal medyada izlenme rekoru kıran Ertan Kalktık, bu kez de yaşlanan kardan kadına takma diş hediye etti.

Yağan lapa lapa kara aldırış etmeden 3 saatlik çalışmayla tekrardan kardan kadın yapan Kalktık, üşümesin diye ona babaannesinin kıyafetlerini giydirdi.

Maksadının kızı ve yeğenlerini eğlendirmek olduğunu belirten Ertan Kalktık, "7 yıl önce çocuklarla eğlenmek için kardan gelin yapmıştım, 2 sonra da kardan kadınla balayı konsepti gibi düşündük. Biraz mayolu olunca internette tepkiye yol açtı. Olumsuz yorum yapanlar olmuştu" dedi.

Bu yıl da çok fazla kar yağınca arkadaşlarının balayından sonra kendisinden doğum ve kardan bebekler gibi şeyler beklediğini dile getiren Kalktık, "Fakat aradan çok zaman geçince, yıllar sonrası gibi nostalji yapıp bu kez kardan yaşlı kadın yaptım. Ona verilecek en güzel hediyenin takma diş olduğunu düşünerek, biraz espri kattım. Biraz daha film tadında oldu. Evlilik, balayı ve yaşlılığın daha uygun olacağını düşündüm. Ben de yaşlandım. İlk videodan sonra benim de sakallarım hayli beyazlamış" diye konuştu.

Kardan yaşlı kadının yapımının yaklaşık 3 saat sürdüğünü ifade eden Kalktık, "Kıyafetlerini giydirmek zaman aldı. Diz örtüsü ve şalı rahmetli babaannemin, dişleri ise söylemeyeyim" diyerek espri yaptı.

Ertan Kalktık, çıkan haberlere eşinin tepkisiyle alâkalı ise, "Yapınca çok gülüyorlar, haberlere düşünce de kızıyorlar. Gelen bazı yorumlara üzülüyorlar, ama çevremdekilerden olumlu cevaplar alınca bizim için sadece hoş bir hatıra olarak kalıyor" dedi.

Etiketler : Kara sevdalı adam Bursa Gürsu Ertan Kalktık
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