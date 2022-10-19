Kara kalem ustası müezzin

Afyonkarahisar'da görevli 46 yaşındaki müezzin kayyım İsmail Yüksel, 25 yıldır hayalleri için araç olarak gördüğü kara kalem sanatıyla eserler ortaya çıkarıyor. Otpazarı Camisi müezzin kayyımı Yüksel, hiçbir eğitim almadan lise yıllarında ilgi duyduğu kara kalem resim sanatını boş vakitlerinde hem evinde hem de görev yaptığı camide sürdürüyor.

