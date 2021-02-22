Kara ayaklı gelincik klonlandı

Özellikle nesli tükenme riski altında olan hayvanların klonlanması, artık sık sık duymaya başladığımız bir gelişme. Uzun yıllardır uygulanan ancak her yeni gelişme ile daha sağlıklı ve daha rahat adapte olan hayvanların klonlanmasına imkan veren bu bilimsel süreç sayesinde hayvanların nesilleri korunmuş oluyor. Ayrıca klon hayvanlar daha sağlıklı nesiller ortaya çıkarıyor.



Elizabeth Anne, ABD'de klonlanan ilk nesli tükenmekte olan hayvan olarak da tarihe geçmiş durumda. 10 Aralık tarihinde hayata gözlerini açan gelinciğin sağlık durumu, gelecekte yapılacak araştırmalar için de önem arz ediyor. Şu an için ABD'de hayatta olan tüm kara ayaklı gelincikler, daha önce nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan yedi gelincikten geliyor. Bu durum da sağlıklı kara ayaklı dağ gelinciklerinin dünyaya gelmesi noktasında sorunlar yaratıyor. Ancak 30 yıl önce ölen bir gelincikten klonlandığı için Elizabeth Anne'in sağlıklı nesiller için kritik bir adım olduğu düşünülüyor.