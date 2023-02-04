Kar yağışı Bursa'da ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.
Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
- Kar yağışı Bursa'da ulaşımı olumsuz etkiliyor
- Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 5 ölü
- Tunceli-Erzincan kara yolu zincirsiz tır geçişine kapatıldı
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
- Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı
- Meteoroloji'den yoğun kar ve fırtına uyarısı