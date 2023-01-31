Kar altında dostluk yarışı

Kars'ta ciritçiler dondurucu soğuk ve kar altında dostluk müsabakası yaptı.



Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ata sporu, soğuk hava ve kara rağmen yaşatılmaya çalışılıyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü sporcuları dostluk müsabakası yaptı. Yarış, her iki takımın 25'er puan almasıyla sonuçlandı.