17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:00:00
Kaplumbağa operasyonu
Amasya'da kara yolunda kaplumbağayı fark eden komiser Aykut Yerevur hayvanı kurtardı.
Amasya'da uygulama sırasında kara yolu üzerindeki kaplumbağayı fark eden komiser Aykut Yerevur, eli ile araçları durdurup hayvanı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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