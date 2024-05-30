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30 Mayıs 2024 Perşembe 20:12:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 20:12:00

Kapınıza gelen dolandırıcıya dikkat! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı: bahaneleri nüfus sayımı

Kaynak: İHA

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.

Paylaşımda, "Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır" denildi.

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Paylaşımın devamında, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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