Kısıtlamada en kritik gün!

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağında 8 gün geride kaldı. İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu açık ve kapalı olacak işletmelerle ilgili hatırlatma yaptı. Mayıs ayının ilk pazarı kutlanan Anneler Günü, bu sene 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle çiçekçiler bugün ve yarın 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Çiçekçiler evlere sipariş götürebilecek.



TEZGAH ARALARI 3 METRE

8 ve 15 Mayıs'a denk gelen cumartesi günleri saat 10.00-17.00 arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazarlar açık olacak. Vatandaşlar en yakın pazaryerine gidebilecek. Mevcut pazaryerleri genişletilecek. Ürünlere dokunmak yasak, tezgah aralarında 3 metre mesafe olacak.

MARKETTE KISITLAMA BAŞLIYOR

Zincir ve süper marketler yarın kapalı olacak. Sadece mahalle bakkalları vatandaşlara hizmet verecek. Bakkallarda da temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.