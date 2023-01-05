05 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 16:00:00
Kapadokya'yı 660 bin kişi kuş bakışı izledi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora imza atıldı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora imza atıldı. Kapadokya'da 2022 yılında düzenlenen balon turlarına 660 bin kişi katıldı.
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- Kapadokya'yı 660 bin kişi kuş bakışı izledi