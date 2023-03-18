Kapadokya'ya ilgi tekrar arttı

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yavaşlayan rezervasyonlar normal seyrine döndü.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, "Dünyanın her tarafından misafir ağırlayacağız, rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Kapadokya'nın dünyada eşi benzeri yok" dedi.