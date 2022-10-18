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18 Ekim 2022 Salı 11:23:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 11:23:00

Kapadokya'da balon kazası! 2 kişi öldü

Kaynak: DHA

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Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonunun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Nevşehir' in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkiinden bu sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonunun Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Etiketler : Nevşehir Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri
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