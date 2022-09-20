Kanserle mücadelesini kazanan Dilek için özel kutlama

Gölcük'te yaşayan Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Yağmur Canalp, 2017 yılında tiroid kanserine yakalandı. Yaklaşık 5 yıllık bir tedavi sürecinin ardından Canalp, yaptırdığı son doktor kontrolünde sonuçlarının olumlu çıkmasıyla tiroid kanserini yendi.

Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı.

Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor" dedi.

