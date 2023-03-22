Kanseri yenip işini büyüttü

Ardından çiçekçiliğe de başlayan Kulaçoğlu "Türkiye geneline hizmet verebileceğim çiçek ve seramik üretimine geçmeyi planlıyorum" dedi. Meme kanserini, motivasyonunu yüksek tutup çalışarak yenen 41 yaşındaki Şükran Kulaçoğlu, organizasyon işinin yanına çiçekçiliği de ekleyerek hedef büyüttü. Dumlupınar Mahallesi'nde organizasyon ve çiçekçilik üzerine iş yeri sahibi olan Kulaçoğlu, 2016'da yaptırdığı tetkiklerde meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığı nedeniyle özel bir firmada yaptığı muhasebecilik işine ara veren Kulaçoğlu, tedavisi devam ederken moral ve motivasyonunu yüksek tutup kendini çalışmaya verdi. Hastalığı yenme sürecini anlatan 41 yaşındaki Kulaçoğlu, doktoru kansere yakalandığını söylediğinde psikolojisinin alt üst olduğunu dile getirdi. Ailesi ve arkadaşlarının da kendisi gibi çok üzüldüğünü belirten Kulaçoğlu, planlanan tedavi kapsamında Ankara'da iki kez ameliyat olduğunu, kemoterapi ve radyoterapi aldığını söyledi. - "Hiçbir kadın pes etmemeli" Tedavi süresince işine ara vermek zorunda kaldığını kaydeden Kulaçoğlu, radyoterapi döneminde ise kendi işini kurmaya karar verdiğini belirtti. Bu süreçte bir pasajda dükkan tutarak başladığı özel gün organizasyonu işini keyifle yaptığını ifade eden Kulaçoğlu, 2 yıl önce işine çiçekçiliği de eklediğini anlattı. Kulaçoğlu, müşterilerine karşı güler yüzü ve çalışma temposuyla 4 yıl içerisinde kanseri yendiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Bu sürede moral ve motivasyonumu yüksek tutmamın, stresten uzaklaşmamın kanseri yenmemde etkili olduğunu düşünüyorum. Ben bu işe kanser sürecimde sıfırdan başladım. Bir taraftan sağlığımla, bir taftan da dükkanımla ilgili çalıştım. Ben başardım, diğer kadınlar da başarabilir. Hiçbir kadın pes etmemeli. Çünkü bizim kadınlarımız güçlüdür. Herkes en kötü şartlarda bile en iyi şeyleri yapabilir. Dirayet, inanç ve kendine güven olduğu sürece başarılabilir. Bu duruma sıfırın altından geldim, bundan sonra da durmayacağım. İnşallah, şimdi de Türkiye geneline hizmet verebileceğim çiçek ve seramik üretimine geçmeyi planlıyorum. Hedeflerim hep büyüme yönünde."

