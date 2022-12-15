Kanseri yendi, şimdi umut oluyor

Önce kötü huylu kemik tümörü ardından lösemiyi yenen 24 yaşındaki Güldane Arslan şimdi kendisiyle aynı hastalıkla mücadele edenlere umut ışığı oluyor. Arslan "Tam bitti derken, kanser yeniden hayatımın bir parçasını çalmaya çalıştı. Hastalara ve ailelere, 'Bir dönem ben de burada yatıyordum, şimdi iyileştim ve size desteğe geldim' diyorum, onlara moral veriyorum" dedi.

