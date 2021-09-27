Kanseri yendi, kadınlara destek için seferber oldu

Kanseri yendi, kadınlara destek için seferber oldu

Ankara'da danışmanlık şirketi bulunan emekli kimya mühendisi Figen Ar (59), 2014 yılında yakalandığı kanseri yendikten sonra köyde kurduğu kadın girişim kooperatifinde hemcinslerine iş imkanı sağladı. Kadınlar elleriyle yaptıkları erişte, bulgur, reçel, salça gibi ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Figen Ar, "Çalışmazsam hasta oluyorum. O yüzden bütün hanımlara mutlaka bir işle meşgul olmaları gerektiğini söylüyorum" dedi. Hastalığını öğrendiğinde hayattan koptuğunu belirterek 2 yıl kendisini eve kapattığını söyleyen Figen Ar, "Psikoterapist yardımıyla hayata tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

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Kanseri yendikten sonra duygularının değiştiğini anlatan Ar, "Kendim için yaşamamalıydım. İnsanlara daha faydalı olmalıydım" diye konuştu.