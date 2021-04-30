Kanseri yendi, hayatını öğrencilerine adadı! Eli öpülesi Yasin Hoca

Kayseri Özvatan İlçesi'nde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Yasin Örer (36) yaşadıklarıyla herkese örnek olurken, öğrencilerine de aynı zamanda hayat dersi veriyor. 10 yıl önce akciğer metastazı tanısı konulan Örer, yıllar önce 15 yaşındaki ablasını kaybettikleri için hastalığını ailesine söylemek istemedi.



KEMOTERAPİYİ GİZLİCE ALDI



Gizlice tedavi olduğu dönemde KPSS'ye hazırlandı. Sınavı kazanıp öğretmen olarak atandı. "2010 yılı benim hem kanserden kurtulduğum hem evlendiğim hem de atandığım yıl oldu. O sene benim hayatımın yılı diyebiliriz" diyen Örer, şimdi tüm zamanını öğrencileri için harcıyor. Örer "Bir öğretmen birçok şeyi değiştirebilir" diyor.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇABALIYOR



Kanser tedavisi gördüğü dönemde vücudunun direncinin çok düştüğünü ve kan ihtiyacı olduğunu söyleyen Yasin Örer, Kansere Karşı Birlikte Derneği için de koşturmaya başladı. Örer, bazen sabah 05.00'e kadar kan aradıklarını, bulunan kan ile hastalara umut olduklarını vurguladı.