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30 Nisan 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 18:30:00

Kanseri yendi, hayatını öğrencilerine adadı! Eli öpülesi Yasin Hoca

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Aynı yıl içinde hem kanseri yenip, hem öğretmenliğe atanan hem de evlenip yuva kuran Yasin Örer, şimdi öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Onlara mücadele etmenin ve yaşamanın önemini anlatıyor.

Kayseri Özvatan İlçesi'nde Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yapan Yasin Örer (36) yaşadıklarıyla herkese örnek olurken, öğrencilerine de aynı zamanda hayat dersi veriyor. 10 yıl önce akciğer metastazı tanısı konulan Örer, yıllar önce 15 yaşındaki ablasını kaybettikleri için hastalığını ailesine söylemek istemedi.

KEMOTERAPİYİ GİZLİCE ALDI

Gizlice tedavi olduğu dönemde KPSS'ye hazırlandı. Sınavı kazanıp öğretmen olarak atandı. "2010 yılı benim hem kanserden kurtulduğum hem evlendiğim hem de atandığım yıl oldu. O sene benim hayatımın yılı diyebiliriz" diyen Örer, şimdi tüm zamanını öğrencileri için harcıyor. Örer "Bir öğretmen birçok şeyi değiştirebilir" diyor.

KAN BAĞIŞI İÇİN ÇABALIYOR

Kanser tedavisi gördüğü dönemde vücudunun direncinin çok düştüğünü ve kan ihtiyacı olduğunu söyleyen Yasin Örer, Kansere Karşı Birlikte Derneği için de koşturmaya başladı. Örer, bazen sabah 05.00'e kadar kan aradıklarını, bulunan kan ile hastalara umut olduklarını vurguladı.

Etiketler : kayseri kanser hastası kemoterapi kan bağışı yaşam haberleri
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