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08 Kasım 2023 Çarşamba 08:21:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:21:00

Kanseri yendi, hayali aktörlük

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Trabzon'da 2,5 aylıkken başladığı kanserle mücadelesini 8 yaşında kazanan Boğaçhan Bakırhan, eğitiminin yanı sıra sanatla da ilgileniyor.

Trabzon'da yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Boğaçhan Bakırhan, 2,5 aylıkken iki gözünde tespit edilen kanser ile 2 yaşındayken tanısı konulan lösemiyi yenerek sıkı sıkıya tutunduğu yaşamında hayallerine ulaşmaya çalışıyor. Boğaçhan'ın şimdiki hedefi aktör olmak.

Sağ gözünü kaybetmesine rağmen umudunu yitirmediğini dile getiren Bakırhan, "Protez göz kullanıyorum ama bu beni yıldırmadı, büyüdükçe daha da üstüne gittim ve onu aştım. Benim için bir eksiklik olmadı, çoğu kişi anlamıyor bile. Bunun üzerine giderek iyice bastırdım ve eksikliğini hissetmiyorum, normal insanlarla yarışır durumdayım. Herkesin eksiklikleri olabilir ama üstüne gidin, illa ki aşarsınız." dedi.

Bakırhan, spor, sanat, bilim ve müzikle ilgilendiğini, enstrümanlar çaldığını belirterek, "Tiyatroya ilgim var, okulun tiyatro kulübünde yer alıyorum. İleride aktör olmak istiyorum. Bir arkadaşımla kitap yazıyoruz, eğer bir gün aktör olursam kitabın filmini çekmek isterim. Şu anki hayalim bu." diye konuştu.

Lösemiyle mücadele eden hastalara tavsiyelerde bulunan Bakırhan, "Eğer inat eder ve umudunuzu yitirmezseniz sizin için daha iyi olur. Umudunuzu yitirmediğiniz sürece her şeyi halledebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Etiketler : trabzon kanser aktör
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