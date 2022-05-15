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15 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 18:00:00

Kanseri misafir etti! Şimdi umut ışığı

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Meme kanserine yakalanan Hande, 'misafir olarak' kabul ettiği hastalığı 6,5 ayda yenmeyi başardı. Şimdi başka hastalar için mücadele eden genç kadın, doğum gününde 120 bin TL'lik bağış topladı.

SOSYAL MEDYADA FENOMEN

İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi Hande Çoban (34), yakalandığı meme kanserini geçirdiği 2 operasyon ve kemoterapi tedavisi ile 6,5 ayda yenmeyi başardı. Sosyal medyada tedavi sürecini paylaşarak kendisi gibi pek çok hastaya umut olan Çoban, kanseri yendikten sonra doğum gününde meme kanseri hastaları için 120 bin TL'lik bağış topladı.

Kansere yakalandığı günden beri doğum gününü kutlayacağı günü hayal ettiğini anlatan Hande Çoban, "Meme kanseri olan kadınlara dokunmaya karar verdim, bunu başardım, devamı da gelecek" diyor.

ACI ÇEKERKEN GÜLÜMSEDİM

Kanseri bir misafir olarak düşündüğünü söyleyen Hande Çoban "Bu yüzden moralim hep yerindeydi. Moral ne kadar iyi olursa o kadar çabuk iyileşiyorsunuz. Mutluluk çok önemli. Hormon salgılıyorsunuz. Mutluluk hormonunun gücüne çok inanıyorum" dedi. Genç kadın "Kül olurken ışık saçabilmeyi hedefledim. Acı çektim ama gülümsememi paylaştım" dedi.

Etiketler : hande çoban meme kanseri fenomen
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