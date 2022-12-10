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10 Aralık 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 17:30:00

Kansere yakalanan sokak köpeğine kemoterapi

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Sivas Karşıyaka Mahallesi'nde hayvanlarıyla birlikte aynı evde yaşayan Zeliha Özcan'ın üç aylıkken sahiplendiği sokak köpeği Lady hastalandı. Lenf kanserine yakalanan Lady 6 aydır kemoterapi görüyor. Özcan da can dostunun yanından bir an olsun ayırmayarak ona bebek gibi bakıyor.

Zeliha Özcan, evde yaşayan köpeklerden bahsederek, "Bütün gün onların temizlikleriyle ve hijyenleriyle ilgileniyorum. Kliniğe gitmesi gereken köpekler varsa kliniğe götürüyorum. İşte bu şekilde hep birlikte hayatımızı devam ettiriyoruz. Daha çok engelli olan köpek gruplarını alıyorum, çünkü onların bakıma daha çok ihtiyacı var. Bakıma muhtaç olan gruplarımız var, istismara uğrayan grubumuz var, kanser hastası olan grubum var. Arka ayakları çalışmayan, kalça kırığı ve kalça çatlağı olan gruplarım var" dedi.

"TEDAVİSİ 6 AYDIR DEVAM EDİYOR"

Özcan, lenf kanseri olan köpeğinin tedavisinden bahsederek, "Bu köpeğin annesini bir aylık iken aldım, çocuklar ırmağa atıyorlardı, ben de onların elinden kurtardım. Lady ismini verdiğim köpek 3 aylıkken ileri safa da Gençlik hastalığına kapıldı. Çok zor tedavi ettim. Kalp yetmezliği olduğu için kısırlaştırmadım ve hamile kaldı. Daha sonra bu doğdu. 6 ay önce kulaklarında kanser belirtileri oluştu. Daha sonra lenf kanseri olduğunu öğrendik ve tedaviye başladık. Tedavisi 6 aydır devam ediyor. Kemoterapi aldığı gün bitkin ve yorgun oluyor, sürekli bulantısı oluyor. Ben ona bulantı giderici ilaçlardan veriyorum. Kemoterapiden sonra birkaç gün halsiz ve yorgun oluyor daha sonra toparlıyor. Kalp sayımı ve biyokimyaları kontrol ediliyor ve diğer kimyasal tedavi gününü alıyorum" diye konuştu

Etiketler : kanser sokak köpeği kemoterapi
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