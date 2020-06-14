Kansere karşı verdiği mücadelede el sanatıyla yaşama tutundu

Emekli olduktan sonra memleketi Kastamonu'nun Hanönü ilçesine yerleşen 53 yaşındaki Mehmet Özalp'a, 3 yıl önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

Ameliyat olan Özalp, ses tellerinin tahrip olması üzerine konuşmakta güçlük çekmeye başladı.

Küçüklüğünde merak sardığı marangozlukla yeniden yaşama tutunan Özalp, hem ailesinin geçimine destek sağlıyor hem de hastalığının olumsuz izlerini hayatından silmeye çalışıyor.

Özalp, kendi evinin altına kurduğu atölyede ürettiği su fıçısı, sofra, kaşık, sehpa oklava, yayık, ekmek tahtası, saksı ve fırın küreği gibi ahşap ürünleri pazarlarda satıyor.

Mehmet Özalp'ın eşi Yasemin Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıl önce evlendiklerini belirtti.

Eşinin memurluktan 3 yıl önce emekli olduğunu anlatan Yasemin Özalp, "Eşim içki ve tütün mamulleri yüzünden gırtlak kanserine yakalandı ve ameliyat oldu. Eşim hayata bu iş yüzünden tutundu. Şimdi, evimizin altındaki atölyede birçok ahşap ürün yapıyor. Müşteriler gelip buradan alıyor veya çarşamba günleri kurulan pazarda satıyoruz." dedi.

Özalp, zor günler geçirdiklerini, eşinin yaptığı el işleri sayesinde moral bulduğunu dile getirdi.

Mehmet Özalp ise yaptığı ürünlerde çam, meşe, dut ve ceviz ağacı kullandığını ifade ederek, ürünlere göre kullandığı ağaçların değiştiğini söyledi.