Kanser tedavisi saçının rengini değiştirdi

Antalya'da kanser tedavisi gören Cemil Şimşek (55), tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, bu durumun akıllı ilacın yan etkisi olduğunu belirterek, "20-25 yaşlarında hastalarımız geliyor, saçı, sakalı, kaşı beyazlaşmış oluyor. Hastamızın saçı düzken çok kıvırcık çıkabiliyor. Hastalarımızın beyaz olan saç ve sakalı da siyah uzayabiliyor" dedi.