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Kanser tedavisi saçının rengini değiştirdi
26 Mayıs 2024 Pazar 07:42:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2024 Pazar 07:42:00

Kanser tedavisi saçının rengini değiştirdi

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Antalya'da Cemil Şimşek, kanser tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Antalya'da kanser tedavisi gören Cemil Şimşek (55), tedavi sonrasında beyazların yoğunlukta olduğu saç ve sakalının siyah çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Karaca, bu durumun akıllı ilacın yan etkisi olduğunu belirterek, "20-25 yaşlarında hastalarımız geliyor, saçı, sakalı, kaşı beyazlaşmış oluyor. Hastamızın saçı düzken çok kıvırcık çıkabiliyor. Hastalarımızın beyaz olan saç ve sakalı da siyah uzayabiliyor" dedi.

Etiketler : kanser tedavi saç rengi
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