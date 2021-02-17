Kangalların prensesi: NAZ

SİVAS'ta köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya'nın kızı Naz Yalçınkaya (12), kangal köpeklerinin arasında büyüyor. Babası çiftlikte köpeklerin bakımını yaparken, bebekliğinden itibaren hayvanlarla iç içe olan Naz da yavrularıyla ilgileniyor.



Babası Orhan Yalçınkaya 'Naz, kangalların prensesi' derken küçük kız da, "Kangallar çok tatlı canlılar. Günüm burada çok güzel geçiyor. İlk olarak onları seviyorum, yemeklerini hazırlıyorum ve dağıtıyorum. Sonra da oyunlar oynuyorum" diyor.

Kızının Kangal köpeklerine olan ilgisinden memnun olduğunu söyleyen Orhan Yalçınkaya ise "Kangal köpekleri tam manasıyla insan dostu bir canlıdır. Çocuklarla çok iyi anlaşabilen bir hayvandır. Kızım benimle haftanın belli günleri Kangal çiftliğine gelerek burada yavru köpekler ile oynuyor hatta kendinden daha iri köpekleri alıp gezdirip, seviyor. Onlarla arkadaş oldu. Her çocuğun kesinlikle bir canlıyı sevmesini ve her çocuğun sahiplendiği bir hayvanının olması gerektiğini düşünüyorum. Naz, sabah geldiğinde ilk iş yavrularla ilgileniyor. Onları seviyor, onlarla oynuyor ve yemeklerini veriyor. Ardından büyük köpeklerin yemeğini verirken bana yardımcı oluyor. Yani tam manasıyla benim yardımcım gibi. Hayvanların tüm işlerini yapıyor. Taranması gerekiyorsa tarıyor, günlük bakımlarını yapıyor. Naz çok güzel bir hayvansever. Ben ona 'Kangal'ların prensesi' diyorum. Gerçekten de Kangal köpeklerini çok seviyor, bu da bir baba için mutluluk verici" diye konuştu.