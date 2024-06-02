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02 Haziran 2024 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 12:30:00

Kangalları uyutup, sürüyü çaldılar

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde 45 koyun başlarında nöbetçi dikilen 5 kangal cinsi köpeğin uyutulması sonrası çalındı.

Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde Cumali Eldek adlı besici, 'Kurban Bayramı'nda satmak için 6 ay önce 450 bin liraya 45 koyun aldı; başlarına da 5 kangal cinsi köpeği nöbetçi dikti. Koyunlara 6 ayda 250 bin lira da masraf yapan Eldek, 16 Mayıs sabahı ahıra gittiğinde köpeklerinin uyutulup koyunlarının çalındığını gördü. Eldek, soluğu jandarmada aldı; 2 şüpheli yakalandı. Ancak koyunlar bulunamadı.

PİKAPLA İKİ SEFER GELİP GÖTÜRMÜŞLER

Bir milyon lira zararı olan Eldek, "Kurbanların bir kısmını pikap ile götürmüşler. Yetmemiş bir daha gelmişler diğer geri kalanları da götürmüşler" dedi.

Etiketler : adana koyun kangal köpeği
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