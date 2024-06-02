Kangalları uyutup, sürüyü çaldılar

Adana'nın Yüreğir İlçesi'nde Cumali Eldek adlı besici, 'Kurban Bayramı'nda satmak için 6 ay önce 450 bin liraya 45 koyun aldı; başlarına da 5 kangal cinsi köpeği nöbetçi dikti. Koyunlara 6 ayda 250 bin lira da masraf yapan Eldek, 16 Mayıs sabahı ahıra gittiğinde köpeklerinin uyutulup koyunlarının çalındığını gördü. Eldek, soluğu jandarmada aldı; 2 şüpheli yakalandı. Ancak koyunlar bulunamadı.

PİKAPLA İKİ SEFER GELİP GÖTÜRMÜŞLER

Bir milyon lira zararı olan Eldek, "Kurbanların bir kısmını pikap ile götürmüşler. Yetmemiş bir daha gelmişler diğer geri kalanları da götürmüşler" dedi.