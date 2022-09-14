Kangallara özel kış menüsü: Sütlü tahıl

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kangal köpeklerinin beslenmelerine özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Yalçınkaya, "Sonbaharda Kangal köpekleri, genelde tahılla sütü karıştırarak besliyoruz. Kışa hazırlık dönemlerinde Kangal köpekleri, kesinlikle ekstra özel gıdalarla beslenmelidir. Bu, iklim şartlarının zor olduğu Sivas gibi yerlerde kışı rahat geçirebilmeleri için önemlidir" dedi.