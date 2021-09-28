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28 Eylül 2021 Salı 17:30:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 17:30:00

Kangal genetiğine çipli koruma

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İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor.

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekası, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerinin gen yapıları, takılan çip sayesinde koruma altına alınıyor. Sivas Meraküm Tepesi'nde yenilenen Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nde "Anadolu Aslanları" modern bir ortamda yetiştiriliyor.

Genetiğinin koruma altına alınması kapsamında ise Kangal köpeklerinin deri altına çip yerleştiriliyor. Çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, soyağacı, geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayede yurt dışına çıkarılan ve hırsızlık olaylarında çalınan köpekler kolayca takip edilebilecek.

Etiketler : Kangal genetiği İri cüssesi Çipler Kangal köpekleri
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