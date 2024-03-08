Kandıra'nın Koreli çiftçisi

Güney Koreli kadın girişimci Jonghee Son, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde keçi çiftliği kurdu. Ürdünlü eşi ve iki çocuğuyla bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Son, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapmaya karar verdi. Kandıra'da 22 dönümlük arsa alarak yaklaşık 600 Saanen keçisinin bulunduğu çiftlik kurdu.

Çiftlikte test aşamasında keçi sütü ve peyniri üreten ve hayvanların her türlü bakımıyla da ilgilenen Son, marka tescil ve lisanslama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ürünlerini zincir marketlere, otel ve restoranlara satmayı planlıyor.