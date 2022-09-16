CİNSLERİ DE DEĞİŞMEYE BAŞLADI



İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtirken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" diyor.

RENKLİ GÖZLÜLER DE TEHLİKEDE



Alerjisi olanların dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir" dedi.