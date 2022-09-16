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16 Eylül 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 19:00:00

Kan grubu 0 olanlar dikkat! Yamyam sivrisinek alarmı

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İstanbul ve çevresinin yeni kâbusu ‘sivrisinekler'. 'Aedes' cinsi saldırgan sinekler, ısırdığı kişide bilinç kaybına neden olabiliyor. Hastaneler sinekzedelerle dolup taşarken uzmanlar uyardı: Kan grubu 0 olanlar, açık tenli ve kilolu kişiler daha fazla dikkat etsin!

CİNSLERİ DE DEĞİŞMEYE BAŞLADI

İstanbul'da sivrisinek ısırığı nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Hastaneye gelenler, şişlik ve dayanılmaz kaşıntıları olduğunu belirtirken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Sivrisinek ısırığı ve neden olduğu alerjiyle başvuran hasta sayısında artış var. Son zamanlarda bazı sivrisinek cinsleri de değişmeye başladı. En çok görülen 'Aedes' cinsi dediğimiz sivrisinekler, saldırgan bir tür" dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Esenyurt Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar, vücutlarında şişme ve dayanılmayacak derecede kaşıntı olduğunu belirtiyor.

Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Alerjik bireylerin, sivrisineğin tükürüğüne karşı alerjisi varsa bilinç kaybı da oluşuyor. Sivrisineğin öldürmesi teorik olarak var. Kişi alerjikse öldürme ihtimali var" diyor.

RENKLİ GÖZLÜLER DE TEHLİKEDE

Alerjisi olanların dikkatli olması uyarısında bulunan Prof. Doç. Dr. Kutlubay "Özellikle obez kişileri tercih ediyorlar çünkü, onlar daha çok karbondioksit çıkarıyorlar. Sivrisineklerin karbondioksite karşı bir alıcıları var. Kan grubu '0' olanları daha çok tercih ediyorlar. Parlak giyinenleri, açık tenli insanları, renkli gözlü insanları ısırdığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar uzun kollu giysiler giyeceğiz, sivrisinek kovucu kullanacağız, lavanta yağı vücuda sürülebilir, pencerelere sineklik takılabilir" dedi.

Etiketler : sivrisinek alerji aedes
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