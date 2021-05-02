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02 Mayıs 2021 Pazar 08:38:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 08:38:00

Kan donduran cinayet: Cesedi, otomobilinin bagajında bulundu

Kaynak: DHA

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Bursa'da 34 gündür kayıp olan Sinan Sönmez'in cesedi park halindeki plakasız otomobilin bagajında bulundu. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin yaptığı incelemede, otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu. İncelemeler sonucu cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e ait olduğu tespit edildi.

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.

Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Etiketler : BURSA KESTEL CİNAYET
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