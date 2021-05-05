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05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:30:00

Kan bağışlarıyla hayata tutundu

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Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 2 yaşındaki Hanaa, karın şişliği, dalak ve karaciğer büyümesi, yüksek ateş, kan değerlerinde yaşanan sorun ve solunum sıkıntısı nedeniyle iki hafta önce Türkiye'ye getirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde lösemi şüphesiyle tedavi altına alındı. Kan değerleri çok düşük olan Hanaa için kan bağışı çağrısı yapıldı. Küçük çocuk bu bağışlar sayesinde hayata tutundu.

Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Dr. Mustafa Orhan Duyar, kız çocuğunun leishmania, hemofagositik sendrom ve kan kanseri şüphesiyle Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Çocuğun ilk olarak solunum sıkıntısının çözüldüğünü belirten Duyar, Hanaa'nın yoğun bakım ihtiyacı kalmaması üzerine çocuk enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldığını aktardı.

Hastanın kan değerlerinin çok düşük olduğunu anlatan Duyar, bu yüzden kan ihtiyacı doğduğunu, hastane yetkilileri ile gönüllü kan bağışçılarının sosyal medya hesaplarından Hanaa için bağış çağrısı yaptığını dile getirdi.

Duyar, Hanaa'nın tedavi süreci ile ilgili, "Hastamızın ilk gelişinden itibaren teşhis, tetkik ve tedavisine hızlı bir şekilde başladık. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisini yaptık. Bulgularımızda Suriye'de hastamızın ailesi ile yaşadığı bölgede sık görülen paraziter bir hastalık olan leishmaniadan şüphelendik ve tanı koyduk. Bu hastalık, hastanın kan değerlerini de etkiliyor ve düşürüyor. Sık kan desteği ihtiyacı oluyor. Ailenin burada bir tanıdığı, çevresi yok. Burada hayırsever Türk vatandaşları ile birlikte kan ihtiyacı yönünden hastamızı desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gerekli kanın vatandaşların desteğiyle bulunduğunu vurgulayan Duyar, şunları kaydetti:

"Burada Türk'ün merhametli elinin İdlib'e uzandığını görüyoruz. Ben insanlarımıza teşekkür etmek istiyorum, iftar öncesi ve iftar sonrası bu hasta için kan bağışında bulunmaya gelenler oluyor. Çünkü bizim yapacağımız işlemler var, bugün yine kemik iliği biyopsisi yaptık, hastamızın tanısını kesinleştirmek ve tedavi başarımızı öngörmek için. Bu işlemler öncesi hastanın kan değerlerinin belli bir seviye üzerinde olması lazım yoksa kanama riski de olabilir. Buna trombosit yani beyaz kan diyoruz. Halkımız, geldiği günden beri çocuğumuza sahip çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor kimsesizlerin kimsesi olan Türk halkı, Hanaa'yı da destekleyerek burada kimsesiz bırakmıyor."

Hanaa'nın tedavisinin başarılı olacağına inandığını söyleyen Duyar, hastanenin diğer çocuklara sağladığı tüm imkanın İdlib'den gelen hasta için de seferber edildiğini aktardı.

Etiketler : suriye kan bağışı kayseri şehir hastanesi hanaa
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