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28 Ocak 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 19:00:00

Kalpten kalbe mutluluk

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12 yıl önce kalp nakli olan Çağatay Çağlar, 53. yaş gününü kutlarken, bağış yoluyla ona ikinci bir yaşam sunan kalbi de 35 yaşına girdi. Kalp nakilliler için bir de dernek kuran Çağlar, umut verdiği 3 bin kişinin de gönül desteğiyle ikinci hayatını yaşıyor.

23 YAŞINDA BİR GENÇTİ

İzmir'de gazetecilik yapan Çağatay Çağlar, 38 yaşındayken kalp kasları gücünü yitirmeye başladı. Hastanede 3 yıl süren yoğun tedavilere rağmen sağlığına kavuşamayınca Çağlar'a Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapay kalp cihazı takıldı. Çağlar, 8 ay boyunca kalbine kan pompalayan cihazdan, nakil haberiyle kurtuldu. Aydın'da çalıştığı iş yerinde beyin kanaması geçiren 23 yaşındaki Orhan Şadıllı'nın organları ailesi tarafından bağışlandı.

BİNLERCE KİŞİ BULUŞTU

Şadıllı'nın kalbi, 10 Şubat 2010'da Çağatay Çağlar'a takıldı. Kalp naklinin yapıldığı günden bu yana geçen 12 yılda, Çağatay Çağlar aynı hastalıkla mücadele edenlere destek vermek amacıyla Kalp Hastaları ve Nakillileri Derneği'ni kurdu. Çağlar, ikinci bir yaşam şansı elde etmek isteyenlere sırtını dönmedi ve kurduğu derneğe 3 bine yakın kişi üye oldu. Çağlar, 12 yıldır kalbiyle yaşadığı Orhan Şadıllı'nın Aydın'da yaşayan ailesiyle de sık sık görüşüyor.

Para isteyenlere dikkat!

Nakil beklediği günlerde kendisini yurt dışından arayan birtakım kişilerin para karşılığı kalp önerisinde bulunduğunu ifade eden Çağatay Çağlar, "Dernek üyelerimize de bu tip teklifler geliyor. Maalesef bu işi yapan insanlar var. Aradıkları hastaları da, suç duyurusunda bulunması durumunda, can güvenliği ve ailesinin can güvenliğiyle tehdit ettiklerini duyuyoruz" diye konuştu.

Etiketler : izmir gazeteci organ
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