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02 Aralık 2022 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 20:00:00

Kalpten Hintli

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9 yaşındayken izlediği filmlerden Hintçeyi öğrenen Öykü Gül, Hindistan'da 'Kalpten Hintli' adlı ses yarışmasına katılıp dereceye girdi. Yarışmanın jürilerinden biri Öykü'ye 'Bu yarışmanın isminin tam olarak kanıtı sensin' dedi.

9 yaşındayken izlediği filmlerden Hintçeyi öğrenen Öykü Gül, Hindistan'da 'Kalpten Hintli' adlı ses yarışmasına katılıp dereceye girdi. Yarışmanın jürilerinden biri Öykü'ye 'Bu yarışmanın isminin tam olarak kanıtı sensin' dedi.

MÜZİK ARAŞTIRMASI YAPMAYA GİTTİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Konservatuvar Bölümü 3. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Öykü Gül, 9 yaşındayken, Hint oyuncu ve yönetmen Aamir Khan'ın filmlerini izleyerek kendi çabasıyla Hintçe öğrenmeye başladı. Müzik eğitimini Hindistan'da almayı hedefleyen Gül, liseden mezun olduktan sonra bu ülkeye bir aylığına müzik araştırması yapmak için gitti. Gül, ardından davet üzerine katıldığı ses yarışmasındaki performansıyla dikkati çekti.

HİSSEDEREK SÖYLEMESİ ŞAŞIRTIYOR

Gül, şarkısını ve sesini duyunca Hintlerin şaşırdığını söyledi. Öykü Gül, şunları kaydetti: "Yarışmada arka plandaki hoca bana 'Afganların, Tacikistanlıların güzel söylemesini anlıyorum, onların müzik kökenleri bize yakın ama sizin müziğiniz bambaşka. Sen nasıl bu kadar Hintli gibi söyleyebiliyorsun?' dedi. Yarışmanın ismi 'Dil Hai Hindustani' yani 'Kalpten Hintli.' Ben şarkıyı söyledikten sonra jüri üyelerinden biri, 'Bu yarışmanın isminin tam olarak kanıtı sensin' dedi."

Yarışma sayesinde Hindistan'da büyük bir kitleye ulaştığını Öykü Gül, "Sadece Hindistan'da değil, sınır ülke Pakistan'da da çok tanınıyorum. Beni televizyondan izleyenler, şarkılarımı dinleyenler, bana sosyal medyadan ulaşıp düğünlerine çağırıyor" diyor.

Etiketler : öykü gül hintçe hindistan kalpten hintli
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