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01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:33:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:33:00

Kalpten dostluk

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Düzce'de yaşayan kalp hastası 12 yaşındaki Ece ve 10 yaşındaki Yiğit tedavileri sürecinde yakın arkadaş oldu. Şimdi birlikte judo yaparak hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Ece Yiğit'in küçük yaşlarda kalp kapakçığında kaçak olduğu tespit edildi. 10 yaşındaki Yiğit Kaya da kalbinde temiz ve kirli kanın aktığı damarlarda sağlık problemi yaşıyor. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen iki çocuk önce yakın arkadaş olup hayata sıkı sıkı sarıldı sonra da judoya başladılar.

HAYATI HASTANELERDE GEÇTİ

Yiğit Kaya, hayatının büyük kısmının hastanelerde geçtiğini söyleyerek, "Judo sayesinde sıkıntılarımı unuttum, burada kendimi kuvvetli hissediyorum" diye konuştu. Sporcu arkadaşı Ece Yiğit de, "Kalp kapakçığım kaçırıyor. Kaçırma yapınca da göğsüme ağrı giriyor. Judo yaparken her şeyi unutuyorum, kendimi güvende hissediyorum" dedi. Ece Yiğit, "Judoda dünya şampiyonu olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Hocamızı ve buradaki takım arkadaşlarımı gururlandırmak istiyorum" diye konuştu. Yiğit Kaya, judonun hayatını geri getirdiğini, eski günlerini unutturduğunu anlattı.

Antrenör Yasemin Gezer sporcularının judoyla hayat enerjilerinin geri döndüğünü söyledi. Ece ve Yiğit'in hayatlarıyla insanlara örnek olduğunu dile getiren Gezer, "Onları keşfettiğimizde hayata tutunmaya çalıştıkları bir dal arıyorlardı ve biz de onlara judoyu verdik. Gerçekten çok azimliler" şeklinde konuştu.

Etiketler : düzce kalp hastası yaşam haberleri judo
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