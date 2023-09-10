Kalplere dokundular

İstanbul Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, "Bir kalbe de sen dokun" kampanyası ile yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin yüzünü güldürmek için harekete geçti. Bin 500 çocuğun kalbine dokundu.



Çelik, çocuklardan isteklerini kağıda yazarak muhtarlıkta kalp şeklinde oluşturduğu panoya asmalarını istedi. Bu notları gören hayırseverler de eğitimlerine destek olmak istedikleri çocukların ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini alarak muhtarlığa getirdi.