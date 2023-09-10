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10 Eylül 2023 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 10:20:00

Kalplere dokundular

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İstanbul Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, "Bir kalbe de sen dokun" kampanyası ile öğrencilerin yüzünü güldürmek için harekete geçti. Bin 500 çocuğun kalbine dokundu.

İstanbul Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, "Bir kalbe de sen dokun" kampanyası ile yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin yüzünü güldürmek için harekete geçti. Bin 500 çocuğun kalbine dokundu.

Çelik, çocuklardan isteklerini kağıda yazarak muhtarlıkta kalp şeklinde oluşturduğu panoya asmalarını istedi. Bu notları gören hayırseverler de eğitimlerine destek olmak istedikleri çocukların ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerini alarak muhtarlığa getirdi.

Etiketler : istanbul çekmeköy kampanya öğrenci
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