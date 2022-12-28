Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Asya hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yüzünü yıkadığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirtilen Asya Limon (17), hayatını kaybetti.
Olay saat 10.00 sıralarında Kırkağaç ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldıray-Güneş Limon çiftinin üç çocuğunun en küçüğü olan Asya Limon, ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yüzünü yıkadığı sırada fenalaştı.
Kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Asya Limon'a süre kalp masajı yapıldı. Genç kız tüm müdahalelere rağmen, hayatını kaybetti.
Savcılığın ön incelemesinin ardından, cenaze İzmir Adli Tıp'a gönderildi.
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