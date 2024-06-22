Kaliteli uykunun 5 sırrı

Günlük uyku ihtiyacı kişiden kişiye değişir. Ortalama insan ömrünün üçte birinin uykuda geçtiği söylenebilir ki, bu süre azımsanmayacak bir süredir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku yeterli olurken, yaşamın ilk yıllarında ise uyku ihtiyacı yaklaşık 12-18 saattir. Hayatımızda büyük yer kaplayan uykuya nasıl hazırlanıyoruz? İşte detaylar...

Yatağı havalandırmak: Uyumadan önce odanızın camlarını açarak hem yatağınızı hem odanızı havalandırabilirsiniz. Gece boyunca alacağınız nefesin kalitesini belirleyip, yatağınızın temiz ve ferahlamış olduğunu hissederek rahat uyku çekmenize sebep olacaktır.

Kafein tüketmeyin: Uyumadan 3 saat önce kahve içmek, uyku kalitesini azaltarak uykuya dalmanıza engel olur.

Yemek yemeyin: Mideyi çalışmaya zorlar ve sindirim sürecini hızlandırarak uykuya dalmanızı engeller. Bu da uykuya dalma sürecini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, gece yemek yemenin kilo artışına katkıda bulunabileceği de bilinmektedir. Metabolizma gece boyunca yavaşladığından, alınan kalorilerin depolanma olasılığı artar.

Bitki çayları tüketin: Uyumadan önce içilen bitki çayı, kişiyi rahatlatarak kaliteli uyku çekmesine sebep olur.

Rahatlatıcı müzikler dinleyin: Uyumadan önce rahatlatıcı müzikler dinlemek, bünyeyi rahatlatarak güvende hissettirir.