Yılan paniği: Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düştü

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10 Haziran 2020 Çarşamba 13:03:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 13:04:00

Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü

Kaynak: IHA

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Şanlıurfa'da kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine düşen yılan büyük paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilesine bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda yaşlandı. Vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü sırada üzerlerine ağaçtan 1 metre uzunluğunda yılan düştü. Yılanın düşmesiyle birlikte çevredekiler büyük panik yaşadı. Bazı vatandaşlar panik içerisinde kaçışırken, bazıları da yılanı yakalamak için büyük çaba harcadı. Eline fırça alan bir esnaf, uzun çabaların ardından yılanı etkisiz hale getirmeyi başardı. Poşete konulan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılan, doğaya salınmak üzere Fırat Nehri’nin kıyısına götürüldü.

Yılanı fırça ile yakalayarak poşete koyan Faik Dağ, “Yılan ağaçtan düştü. Ben de onu yakaladım. Sonra poşete koyup Fırat Nehri’ne götürerek bıraktık. Yılan herhangi bir zarar görmedi. Sanırım avlanmak için ağaca çıkmış” diye konuştu.

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