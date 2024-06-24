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Kalbi çivi gibi yapan kahvaltılık önerisi
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24 Haziran 2024 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 10:30:00

Kalbi çivi gibi yapan kahvaltılık önerisi

Kaynak: GUNES.COM

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Güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlamak, kalp sağlığınızı korumanın önemli bir adımıdır. Kalp dostu besinlerle dolu bir kahvaltı, sadece kalp sağlığınızı desteklemekle kalmaz, aynı zamanda enerjinizi artırır ve genel sağlığınızı iyileştirir. İşte lezzetli ve kalp dostu bir kahvaltı tarifi…

Kalp dostu bir kahvaltı ile güne başlamak, sağlığınızı korumanın harika bir yoludur. Yulaf ezmesi ve taze meyvelerle dolu bu kahvaltı, kalp sağlığınızı desteklerken lezzetli ve doyurucu bir seçenek sunar. Sağlıklı besinlerle dolu bu kahvaltı tarifini deneyerek, kalbinizi koruyabilir ve enerjik bir gün geçirebilirsiniz. İşte sağlıklı ve leziz kahvatı tarifi için detaylar...

YULAF EZMESİ VE TAZE MEYVE KASESİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 1,5 su bardağı su veya az yağlı süt

- 1/2 su bardağı yaban mersini

- 1/2 su bardağı dilimlenmiş çilek

- 1/4 su bardağı doğranmış ceviz

- 1 yemek kaşığı keten tohumu

- 1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

- Bir tutam tarçın

HAZIRLANIŞI:

1. Yulafı Pişirin: Yulaf ezmesini su veya az yağlı süt ile birlikte bir tencereye alın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Yulaflar yumuşayana kadar, yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

2. Meyveleri Ekleyin: Pişen yulafı bir kaseye alın ve üzerine yaban mersini, dilimlenmiş çilekleri ekleyin.

3. Ceviz ve Keten Tohumu: Doğranmış ceviz ve keten tohumunu kaseye ekleyin. Bu, kahvaltınıza sağlıklı yağlar ve lif ekleyecektir.

4. Tatlandırma: İsteğe bağlı olarak üzerine bir tatlı kaşığı bal ekleyebilir ve bir tutam tarçın serpebilirsiniz.

5. Servis: Tüm malzemeleri karıştırın ve kahvaltınız hazır!

BU KAHVALTININ KALP SAĞLIĞINA FAYDALARI

1. Yulaf Ezmesi

- Beta-Glukan: Yulaf, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan beta-glukan içerir. Bu, kalp sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

- Lif: Yulaf ezmesi, sindirimi düzenleyen ve tokluk hissi sağlayan yüksek lif içeriğine sahiptir.

2. Yaban Mersini ve Çilek

- Antioksidanlar: Yaban mersini ve çilek, serbest radikallerle savaşan ve kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar açısından zengindir.

- Vitamin C: Bu meyveler, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kalp sağlığını koruyan C vitamini içerir.

3. Ceviz

- Omega-3 Yağ Asitleri: Ceviz, kalp sağlığı için faydalı olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Bu yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltır ve kalp ritmini düzenler.

- Antioksidanlar: Ceviz, kalp sağlığını destekleyen ve hücreleri koruyan antioksidanlar içerir.

4. Keten Tohumu

- Lif ve Omega-3: Keten tohumu, yüksek lif içeriği ve omega-3 yağ asitleri ile kalp sağlığını destekler.

- Kan Basıncı: Keten tohumu, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir, bu da kalp sağlığı için önemlidir.

5. Bal ve Tarçın

- Doğal Tatlandırıcı: Bal, doğal bir tatlandırıcıdır ve rafine şeker yerine kullanılabilir.

- Kan Şekerini Düzenleme: Tarçın, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve insülin duyarlılığını artırabilir.

Afiyet olsun!

Etiketler : kahvaltılık tarif kahvaltı yulaf meyve lifli gıdalar
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