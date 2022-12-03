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03 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 15:00:00

Kaktüs bahçesi değil kasap

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Kayseri'de kasap dükkanında 300'den fazla kaktüs var.

Kayseri'de Ali Tuncer'in kasap dükkanında 300'den fazla kaktüs var. Çiçekçiyi andıran kasapta, büyük saksıların içinde tavşan kulağı, Meksika kaktüsü, maymun kuyruğu gibi farklı türlerde kaktüsler yer alıyor.

Tuncer, "Camda 'kasap' yazısı yoktu. İnsanlar, 'Çiçekçi mi kasap mı?' demeye başladı, biz de onun üzerine cama kasap yazısı yazdırdık. Çiçekleri satın almak isteyen çok oluyor. İnsanlar sergi gibi vitrini izliyor" dedi.

Etiketler : kayseri kasap kaktüs
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