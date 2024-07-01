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01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:58:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:58:00

Kahve diyeti herkesi şaşırttı! 1 haftada 7 kilo verdiriyor...

Kaynak: GUNES.COM

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Yaz aylarının gelmesiyle birçok insan kilo verme telaşına düştü. Zayıflamak için diyet arayışında olan pek çok kimse uyguladığı diyetlerden hızlı sonuç almak istiyor. Bu çerçevede muhakkak her evde bulunan ve temini oldukça kolay olan kahve kilo vermede ve zayıflamada oldukça etili bir unsur. Peki, temini oldukça kolay olan kahve ile nasıl kilo verebilirsiniz? Kahve tüketerek zayıflamak mümkün mü?

İçerisinde bulunan antioksidanlarla bünyenin bağışıklık sistemini destekleyen Türk kahvesi, düzenli ve dengeli tüketildiğinde vücuttaki organların sağlığını da koruyor. Kafein içeriği ile enerji artışı sağlayan kahvenin düzenli tüketildiğinde Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik temelli hastalık ihtimalini oldukça azalttığı da biliniyor. Fakat diyet listesinin vazgeçilmezlerinden biri olan Türk kahvesinin bir özelliği daha var. Kahve ile bir haftada yedi kilo vermek mümkün. İşte detaylar...

KAHVE İLE KİLOLARA ELVEDA!

Sade tüketilen Türk kahvesi, kafein içeriği sayesinde vücudun enerji seviyesini kısa süreli olarak artırırken egzersiz performansını da destekliyor. Metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip olan Türk kahvesi, sağlıklı bir yaşam sürdürme noktasında zayıflamak isteyenlere önemli kazanımlar sunuyor. Nitekim Türk kahvesi ile sağlıklı kilo kaybı mümkün!

AÇLIK HİSSİNİ GİDERİYOR!

Türk kahvesinin içerisinde bulunan kafein, tüketen kişinin kısa süreli tokluk hissetmesine sebep oluyor. Bu nedenle iştah kesici bir etkiye sahip olan kahve açlık hissini de geciktiriyor. Bu şekilde öğünler arasında tokluk süresi artıyor. Bu nedenle bilhassa zayıflamak için diyet yapan insanların günde 2 fincan sade Türk kahvesi tüketmesi tavsiye ediliyor.

Peki Türk kahvesi ile nasıl kilo verilebilir? İşte Türk kahvesi ile zayıflamak için diyet listesi...

1. GÜN

Kahvaltı:

Sabah aç karna 1 fincan sade Türk kahvesi

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

2 adet az haşlanmış yumurta

1 tabak lahana ve domates ile hazırlanmış salata

Akşam yemeği:

200 gram buğulama balık

1 kase yeşillik ve lahana salatası

2.GÜN

Kahvaltı:

1 sade şekersiz Türk kahvesi

1 dilim kepekli tost ekmeği

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

200 gram ızgara balık

1 kase yeşillik ve lahana salatası

Akşam yemeği:

200 gram yağsız haşlanmış dana eti

1 kase light yoğurt

3. GÜN

Kahvaltı:

1 fincan sade Türk kahvesi

1 dilim kepekli tost ekmeği

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

1 adet az haşlanmış yumurta

1 adet haşlanmış havuç

Akşam yemeği:

2 adet yeşil elma

4.GÜN

Kahvaltı:

1 fincan sade Türk kahvesi

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

1 tabak taze veya haşlanmış sebze

2 adet yeşil elma

Akşam yemeği:

200 gram haşlanmış et

1 kase lahana salatası

6.GÜN

Kahvaltı:

1 fincan sade Türk kahvesi

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

200 gram tavuk fileto

Havuç ve lahana salatası

Akşam yemeği:

2 az haşlanmış yumurta

1 kase taze havuç salatası

7.GÜN

Kahvaltı:

1 fincan sade Türk kahvesi

Öğle yemeği:

1 fincan sade Türk kahvesi

200 gram buharda pişmiş dana ya da sığır eti

2 adet yeşil elma

Akşam yemeği:

200 gram ızgara balık

Bir kase lahana ve yeşillik salatası

Etiketler : türk kahvesi kilo verme kahve zayıflama diyet
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