Kahvaltıda yemek kansere sebep!

Genel beslenme alışkanlıkları kansere davetiye çıkarabilir. Kahvaltıda tükettiğimiz bazı yiyecekler de kanser riskiyle ilişkilendirilebiliyor. Kahvaltıda taze ve besleyici gıdalar seçmek sizin yararınıza olacaktır. Uzmanlar, vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alabilmek için sağlığı tehdit eden gıdalardan uzak durmak gerektiğini vurguluyor.

ASLA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER

Gelenekselleşmiş kahvaltılarımızda tükettiğimiz bazı besinler aslında gözüktükleri kadar masun değiller. İşte asla tüketmemiz gereken o yiyecekler...

İŞLENMİŞ GIDALAR

Kahvaltıda zevkle tükettiğimiz sucuklu yumurta, sosis, salam, pastırma vb. ürünler her ne kadar ağız sulandırsa da sağlığımız pekte sıcak bakmıyor. Saydığımız ürünler ve benzerlerinde nitratlar bulunuyor. Bu nitratlar ise tüketildiğinde vücudumuzda nitritlere dönüşüyor. Böylece potansiyel olarak zararlı bileşenler oluşturabiliyorlar. Bunun yerine kahvaltılarda taze sebze, yumurta veyahut tam tahıllı ürünler tercih edebilirsiniz.

ŞEKERLİ GIDALAR



Acele evden çıkmamız gereken bir günde aklımıza kahvaltıda yemek için ilk ne gelir? Şeker dolu gevrekler... Şekerle dolu kahvaltılık gevrekler ve tatlı yiyecekler yüksek kalorili olduklarından obezite riskiyle karşı karşıya kalmanızı sağlar. Özellikle rafine şeker içerenler, kan şekerinde hızlı yükselmelere ve ani düşüşlere neden olabilir. Özellikle kahvaltıda aşırı şeker tüketimi diyabet riskini arttıracağı gibi dişlerde de çürüklere yol açar. Bu yiyecekleri tüketmek ise gerekli vitaminleri alamayacağımız anlamına gelir. Bu sebeple kanser riski artacaktır.

KIZARTILMIŞ YAĞLI YİYECEKLER

Bol yağda kızaran biberler, patatesler... Her ne kadar lezzetli olsalar da maalesef ki uzak durmamız gerekiyor. Bu tarz yiyecekler hem obezite hem de kanser riskini artıyor. Ayrıca doymuş yağlar, kolesterol seviyenizi de yükseltebilir. Bunlar yerine haşlama, fırında veyahut ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemleri deneyebilirsiniz.