16 Haziran 2020 Salı 17:56:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 17:56:00
Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
Kaynak: AA
ABONE OL
Kahramanmaraş'ta 15 metre yükseklikten düşen işçi, yaralandı.
Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmenin bant yolunda meydana gelen arızayı M.D. (35), yaptığı çalışma sonrası bölgeden ayrılmak istediği sırada yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.D. tedavi altına alındı.
- Kahramanmaraş'ta yüksekten düşen işçi yaralandı
- Başkan Erdoğan'dan depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı
- Tavan fiyat uygulaması uçak biletiyle yarışan otobüs bilet fiyatlarını aşağı çekti
- Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
- Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
- Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği