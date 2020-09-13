Kahramanmaraş'ta terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen ve polis ekiplerince yakalanan. Aziz Ş. (55) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık Sulh Ceza Hâkimliği tarafından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan aranması olan Aziz Ş.'nin saklandığı adresi tespit etti. İlçe merkezideki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Aziz Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Aziz Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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