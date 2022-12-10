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10 Aralık 2022 Cumartesi 20:04:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 20:04:00

Kahramanmaraş'ta suç örgütü operasyonunda 19 tutuklama

Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş'ta silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 77 kişiden 19'u tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin 11 aylık takibinin ardından salı günü 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'inin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma, örgüte yardım etme, kasten yaralama, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, yağma, sahtecilik, mala zarar verme, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama gibi 43 ayrı olay, 27 tefecilik ile 10 uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu maddenin kullanılmasının kolaylaştırılması olmak üzere 80 suç işledikleri öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 52 kişiden 19'u tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 10 kişinin arandığı öğrenildi.

Etiketler : Kahramanmaraş Şüpheli Soruşturma
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