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25 Mayıs 2023 Perşembe 23:16:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 23:16:00

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

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Kahramanmaraş, Göksun'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Maraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi

Etiketler : Kahramanmaraş Göksun deprem
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