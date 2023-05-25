Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Maraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi